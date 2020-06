Hingehen : Auf der Leseterrasse in andere Welten tauchen

Alina Ohligschläger (links) und Ingrid Pohl (Mitte rechts) von der Stadtbücherei, Dagmar Pärsch-Roos (Förderverein) und Bürgermeister Frank Steffes haben es sich auf der Leseterrasse gemütlich gemacht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Die Leichlinger Stadtbücherei hat seit neuestem eine Leseterrasse mit Liegestühlen, Bänken und einem Sonnenschirm. Der Förderverein der Einrichtung und die Stadt haben sich um die Sitz- und Liegemöglichkeiten bemüht. So wurden zwei große türkisfarbene Bänke aus altem Bestand durch den Bauhof aufpoliert und bereitgestellt.

Umgeben von Blumen und sonnengeschützt im Liegestuhl die Seele baumeln lassen, hin und wieder an einem Kaltgetränk nippen und in andere Welten abtauchen – so entspannt können die Leichlinger fortan auf der neuen Leseterrasse der Stadtbücherei in Büchern schmökern. „Ein Buch in so einer Atmosphäre lesen zu können ist natürlich gerade im Sommer viel schöner als drinnen“, sagt Bürgermeister Frank Steffes.

Die Idee für die Leseterrasse hatte Bücherei-Leiterin Ingrid Pohl. Sie freut sich über den neuen Außenbereich: „Angesichts unserer begrenzten Räumlichkeiten, ist er ein Gewinn für die Bücherei.“ Der Förderverein der Einrichtung und die Stadt haben sich um die Sitz- und Liegemöglichkeiten bemüht. So wurden zwei große türkisfarbene Bänke aus altem Bestand durch den Bauhof aufpoliert und bereitgestellt. Der Förderverein besorgte vier hölzerne Liegestühle, einen kleinen Tisch und einen Sonnenschirm.

Info Der Sommerleseclub – Lesen mit Belohnung Teilnahme Am Sommerleseclub können Einzelpersonen oder Teams von zwei bis fünf Personen teilnehmen. Die Buchausleihe ist am Montag gestartet, der Club läuft bis 15. August. Anmeldung in der Stadtbücherei oder im Internet: www.sommerleseclub.de Corona Workshops und Abschlussfeier fallen aus. Dafür werden Lese-Oskars für besondere Kreativität vergeben. Das Leselogbuch gibt es diesmal online. Zahlen 2019 haben 34.000 Personen und 211 Bibliotheken in NRW am Sommerleseclub teilgenommen.

Am hinteren Ende schließt die Leseterrasse an den Stadtpark an. Dagmar Pärsch-Roos vom Förderverein findet: „Das wird nicht nur die Bücherei aufwerten, sondern den gesamten Stadtpark und ist deswegen eine Bereicherung für unsere Stadt.“

Die Zugangstür zur Terrasse gab es schon zuvor, sie wurde vom Bauhof aber so umgewandelt, dass sie nun nach außen aufgeht. Im aktuellen Bücherei-Betrieb nach dem Corona-Lockdown gilt die Einbahnstraßenregelung, der Zugang zur Terrasse dient deshalb als Ausgang aus der Bücherei und machte erste Besucher auf die Entspannungsmöglichkeit aufmerksam. So konnte Mitarbeiterin Alina Ohligschläger in den vergangenen Wochen einige Mütter beobachten, die sich auf den Bänken niederließen, während sie darauf warteten, dass ihre Kinder mit den entliehenen Büchern herauskamen. Die Leseterrasse soll auch bei jungen Menschen die Lust aufs Schmökern wecken. So werden, sagt Pohl, „wenn die Zeiten besser sind“, diverse Veranstaltungen für Kinder im Freien stattfinden. Einige Events, wie die Buchempfehlungsabende, und Lesungen wie die mit Roland Jankowsky aus der TV-Serie „Wilsberg“, fielen coronabedingt aus. Das Familienangebot, der Sommerleseclub, soll in komprimierter Form aber stattfinden.

Und ein bisschen Normalität stellt sich ja bereits ein. Zwar gelten immer noch die strengen Regeln wie „Maximal sechs Besucher gleichzeitg“ – zehn wären eigentlich erlaubt, Pohl möchte lieber vorsichtig sein –, die Zurückhaltung der Leichlinger nimmt aber langsam ab. Pohl erzählt, dass sich nun häufiger Warteschlangen vor der Bücherei bildeten.