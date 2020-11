„Bücher und Plätzchen“ in Leichlingen : Stadtbibliothek sucht Paten für rund 140 Bücher

Leichlingen Seit 2006 läuft die Aktion während der Adventszeit. Die Werke, die in der Bücherei Gilljohann stehen, haben diesmal einen Gesamtwert von rund 2000 Euro.

Eine ganze Reihe „Tiptoi“-Bücher, mehrere Folgen der „Fußball-Haie“ und von „Land of Stories“, aber auch Werke von Andreas Gruber und Tami Fischer gehören zu den rund 140 Büchern, die die Stadtbücherei in ihren Bestand aufnehmen möchte und dafür in der Vorweihnachtszeit Paten sucht. Denn das Budget der Bibliothek reicht nicht, um diese Bücher, die besonders beliebt und daher schneller verschlissen sind, zu kaufen, erklärt Bücherei-Leiterin Ingrid Pohl. Statt dessen stehen die Werke mit einem Gesamtwert von rund 2000 Euro nun in einem Regal der Bücherei Gilljohann im Brückerfeld und warten darauf, entdeckt zu werden.