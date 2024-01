Nach IT-Problemen im Herbst Stadt zieht wieder SEPA-Lastschriften ein

Wer im vergangenen Herbst heimlich gehofft darauf hatte, wegen des Cyberangriffs auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen IT und die Probleme dadurch auch im Leichlinger Rathaus um Grund- oder Hundesteuer herumzukommen, sieht sich jetzt möglicherweise enttäuscht: Aktuell informiert die Finanzbuchhaltung der Stadt, dass rund zwei Monate nach dem Hackerangriff nun wieder Abbuchungen via SEPA-Mandat vorgenommen werden können. „Damit können die ausstehenden Lastschrifteinzüge vom 15. November des vergangenen Jahres für Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer nunmehr zum 22. Januar nachträglich durchgeführt werden“, heißt es aus dem Rathaus weiter. Auch weitere aus den Monaten November bis Januar rückständige Zahlungsverpflichtungen aus öffentlichen Abgaben, wie zum Beispiel Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung, Mittagstisch, Pachten oder Gebühren würden in Kürze eingezogen. Bestehende zukünftige Zahlungsverpflichtungen würden zudem zum feststehenden Fälligkeitstermin wieder in gewohnter Form bei bestehendem SEPA-Mandat abgebucht.