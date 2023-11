Aus dem Rathaus Leichlingen Stadt zieht Steuern und Beiträge später ein

An diesem Mittwoch, 15. November, würde die Stadt eigentlich Elternbeiträge für Kitas, Kindertagespflege oder Offene Ganztagsschule, aber auch Hundesteuer abbuchen – alles, was über SEPA-Mandat läuft. Durch den Hackerangriff auf den Dienstleister Südwestfalen IT, der die Stadtverwaltung seit mehr als zwei Wochen in einigen Teilen schwer behindert, ist das allerdings nicht möglich. Die Kämmerei arbeitet an einer Alternative und wird die Beträge nachträglich abbuchen. Die Stadtverwaltung bittet darum, dass die Beträge nicht eigenständig überwiesen werden, da „dies den Abrechnungsprozess erheblich weiter verkomplizieren würde.“