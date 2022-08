Hundebesitzer in Leichlingen sind froh : Stadt weist wieder Hundewiese aus

Hundebesitzer in Leichlingen sind froh

Leichlingen In der Balker Aue stehen nun neue Schilder mit neuem Logo.

Zur Freude von Hundebesitzern können sie wieder ihre Vierbeiner in der Balker Aue frei herumlaufen lassen. Zumindest auf einer gekennzeichneten Wiese zwischen Jugendzentrum und Wupper. Die Stadt hat dort neue Schilder aufgestellt, die die „Hundeauslauffläche“ ausweisen. „Die Wiese war vom Hochwasser überflutet worden“, berichtet Stadtsprecherin Ute Gerhards. Die früheren Schilder seien abhanden gekommen. Nun gebe es neue, die denn auch gleich mit dem neuen Stadtlogo versehen sind. Die Hundewiese in der Balker Aue ist die einzige in Leichlingen. Hundebesitzer hatten das Problem im RP-Bürgermonitor moniert.