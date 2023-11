Straßensanierung in Leichlingen Stadt wartet neues Gesetz zu Straßenanliegerbeiträgen ab

Tatsächlich sollen in absehbarer Zeit mit der Überarbeitung des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) Regeln zur Finanzierung von Straßensanierungen festgeschrieben werden, die den Bürger mal nicht zusätzlich belasten. „Aktuell durchläuft der Entwurf des „Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen“ (KAG-AG) das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren. Es kann erwartet werden, dass im Laufe des Jahres 2024 die bisherigen Straßenausbaubeiträge der Anlieger durch das Land zu 100 Prozent übernommen werden“, teilt die Stadtverwaltung in einer Beratungsvorlage für den Infrastrukturausschuss am kommenden Dienstag mit. Für die Anwohner von Schützen-, Moltke- und Brückenstraße wäre das eine enorme Entlastung: Ihre Straßen sind seit Jahren marode, sollen schon lange saniert werden. Die Arbeiten werden nun so lange herausgeschoben, bis das neue KAG-AG durch ist und die Anwohner nicht mehr zur Kasse gebeten werden können.