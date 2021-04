Gefährliche Raupen in Leichlingen : Stadt warnt vor Eichenprozessionsspinner

Leichlingen Die Brennhaare können allergische Reaktionen hervorrufen. Wer Gespinste an Eichen entdeckt, sollte sie weitläufig umgehen und auf keinen Fall versuchen, die Nester selbst zu beseitigen, rät die Stadtverwaltung.

Der wärme- und trockenheitsliebende Eichenprozessionsspinner ist seit einigen Jahren auf dem Vormarsch, auch in Leichlingen. Seine Nester, die an dichte Spinnweben erinnern, können aktuell insbesondere an Deutschen Eichen gefunden werden, teilt die Stadtverwaltung mit. „Einzelbäume und Bäume an Waldrändern werden bevorzugt befallen.“