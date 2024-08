Trotz Spenden keine schnellen „Körbe für Kinder“ Stadt tut sich mit geschenkten Basketballkörben schwer

Ende Februar dieses Jahres war die Freude an der Gemeinschaftsgrundschule Uferstraße noch riesig. Die Freunde und Förderer des Leichlinger Basketballs (FFB) hatten der Schule sechs kindgerechte Bälle geschenkt, spielen dürfen damit auch die Sekundarschüler. Und das sollte damals nur der Anfang gewesen sein, denn die Basketball-Förderer wollten sich außerdem für höhenverstellbare und damit kindgerechte Basketballkörbe an allen Leichlinger Grundschulen einsetzen, sie sogar in großen Teilen finanzieren. Stadtverwaltung und Förderverein hatten sich danach die Basketballanlagen und -ausstattung an allen Grundschulen angeschaut, um sie künftig kindgerechter zu gestalten. Die Begeisterung damals allseits groß. Doch nun tritt Ernüchterung ein.