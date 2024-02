In Leichlingen Stadt sucht Wahlhelfer für die Europawahl 2024

In 27 europäischen Staaten ist die Bevölkerung vom 6. bis 9. Juni 2024 aufgerufen, ihre Stimmen bei der Wahl zum Europaparlament abzugeben. Hierzulande werden die Wähler am 9. Juni an die Urnen gerufen. Das will gut vorbereitet sein: Das Leichlinger Wahlamt hat bereits mit der Suche nach Wahlhelfern in den 16 Wahllokalen und für die Briefwahl begonnen.