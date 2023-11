Für mehr Bewegung in Leichlingen Stadt soll öffentliche Sportboxen aufstellen

In zahlreichen Orten gibt es sie bereits, und sie sind gefüllt mit Bällen, Matten, Sprungseilen, Hanteln, Kettlebells und mehr. Jung und Alt können sie kostenlos nutzen. Auch die Blütenstadt soll nun eine solche Sportbox bekommen. Önder Balkaya hat den Bürgerantrag gestellt, „die Stadt Leichlingen möge die Installation von Sportboxen auf öffentlichen Grünflächen, beispielsweise im Alten Stadtpark in Leichlingen City, sowie auf Sportstätten wie dem Sportplatz in Witzhelden, ermöglichen“. Die Kästen sollen es Sportlern „auf Leihbasis ermöglichen, Zugang zu qualitativem Trainingsequipment zu erhalten. Der Inhalt der Sportboxen kann dabei flexibel an den Bedarf vor Ort angepasst werden. Die Boxen sollen autark funktionieren, umweltfreundlich und einfach zu installieren sein.“ Gesteuert werden sie per Handy-App.