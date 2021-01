Haushaltsberatungen in Leichlingen : Stadt plant Defizit von 3,6 Millionen Euro

Leichlingen Der Haushaltsentwurf für dieses Jahr sieht ein Defizit von 3,6 Millionen Euro vor. Der geplante Haushaltsausgleich bis 2024 ist fraglich.

Auch in den städtischen Finanzen hat Corona deutliche Spuren hinterlassen. Am Donnerstagabend haben Bürgermeister Frank Steffes und Kämmerer Thomas Knabbe den Etatentwurf für das Jahr 2021 in den Rat eingebracht. Mit einem geplanten Defizit von rund 3,6 Millionen Euro muss die Politik ab Anfang Februar in die Haushaltsberatungen gehen.

Den kommunalen Erträgen in Höhe von 57,6 Millionen Euro stehen ordentliche Aufwendungen von 65,1 Millionen Euro gegenüber, so dass die Stadt mit einem ordentlichen Ergebnis von minus 7,5 Millionen Euro rechnet. Dies führt durch 1,4 Millionen Euro Finanz- und 2,8 Millionen Euro außerordentlichem Ertrag abzüglich Zinsen und sonstigen Aufwendungen (338.000 Euro) zu dem deutlichen Minus im Jahresergebnis von 3,6 Millionen Euro. Gegenüber den im Vorjahr geplanten Zahlen verschlechtert es sich damit um rund zwei Millionen Euro.

Eine Frage bleibt in den Beratungen allerdings offen: Wird der Kreis im angekündigten Umfang den zugehörigen Kommunen eine deutlich erhöhte Kreisumlage aufbürden? Allein Leichlingen droht dadurch eine Mehrbelastung von rund einer Million Euro. „Wir sind mit dem Kreis im Gespräch und haben bereits erreicht, dass es ,nur noch’ 800.000 Euro sind“, berichtete Thomas Knabbe – in der Hoffnung, die Summe noch weiter drücken zu können.

Im Etat ist die erhöhte Kreisumlage daher noch nicht berücksichtigt, der Kreis beschließt über sein Budget am 18. März. „Wenn die erhöhte Kreisumlage kommt, müssen wir die Grundsteuer B zusätzlich um 80 Prozentpunkte erhöhen“, kündigte Bürgermeister Frank Steffes an. Bislang ist ohnehin eine Grundsteuer-B-Erhöhung um 50 Prozentpunkte auf dann 600 Prozent vorgesehen.

Bis zum Haushaltsbeschluss ist Leichlingen nun also unter vorläufiger Haushaltsführung, will laut Verwaltungsspitze aber alle begonnenen und notwendigen Aktionen weiterführen. Maßnahmen beispielsweise aus dem Integrierten Handlungskonzept wie die Neugestaltung der Stadtparks seien nicht gefährdet.

Dass sich das Defizit „nur“ auf 3,6 Millionen Euro erhöht, ist indes dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz geschuldet: Mit ihm sollen die durch die Pandemie entstandenen Kosten ergebnisneutral verrechnet werden, damit sie sich nicht unmittelbar auf den Haushalt auswirken. Leichlingen packt eine halbe Million weniger Gewerbesteuer, zwei Millionen weniger Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 400.000 Euro weniger Familienlastenausgleich in diese Position, die sie nach 2025 über 50 Jahre abschreibt.

Trotz der angespannten Finanzlage sind in diesem Jahr Investitionen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro geplant. Dazu zählen der Breitbandausbau, die EDV-Verkabelung an den Schulen, die Sanierung des Sportzentrums in Witzhelden, der Ausbau der Schützen- und Moltkestraße, der Neubau der Henley-Brücke und der Sporthalle im Brückerfeld. Teuerstes Vorhaben: die weitere Sanierung der Grundschule Büscherhof. Sie soll unter anderem eine Mensa erhalten. Der Schulbetrieb läuft vorübergehend in der ehemaligen Hauptschule.