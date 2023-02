Freilufttermine bis Kunstworkshops in Leichlingen Stadt plant auch 2023 ‚Kultur für alle‘

Info

Ev. Kirche in Witzhelden ⇥Foto: inbo Foto: Ina Bodenröder

Die Termine für die Witzheldener Sommerserenaden stehen fest und sind beim Verkehrs- und Verschönerungsvereins nachzulesen. Sie finden statt am 9. Mai, am 6., 13. und 20. Juni. Die Konzerte sind also immer dienstags um 19 Uhr in der evangelischen Kirche „Alter vom Berg“ am Witzheldener Marktplatz. Der Eintritt zu allen vier Veranstaltungen ist frei, der Verkehrs- und Verschönerungsverein, die Kirchengemeinde und die Stadt bitten die Besucher aber um Spenden. Bereits am Sonntag, 26. März, findet um 17 Uhr das J. W. Wilms-Tauftagskonzert statt. Es spielt das Klavierduo Kanon & Kotone Yokoyama, das 2022 den 1. Preis beim Wilms-Klavierwettbewerb der Musikschule gewonnen hatte.