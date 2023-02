Jetzt bewerben Schöffen für Jugend- und Erwachsenengerichte gesucht

Als Voraussetzung für das Amt gelten Unparteilichkeit, Selbstständigkeit, Urteilsreife sowie gesundheitliche Eignung und eine gute Kommunikations- und Dialogfähigkeit. Bewerber müssen über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, einen Wohnsitz in Leichlingen haben und am 1. Januar 2024 wenigstens 25 Jahre, höchstens aber 69 Jahre alt sein. Jugendschöffen müssen zusätzlich über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen. Infos und Bewerbungsformulare unter www.schoeffenwahl.de.