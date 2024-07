Sommerferien in Leichlingen Stadt lädt zum Kindersommer am 27. Juli ein

Ganz viel freie Zeit haben kann so schön, Langeweile aber auch so schrecklich nervtötend sein. Für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die am letzten Juli-Wochenende samstags noch keine Freizeitaktivitäten geplant haben, ist das Thema Langeweile aber mit Sicherheit ganz schnell vom Tisch. Der Leichlinger Kindersommer wird auch in diesem Jahr wieder Daheimgebliebenen die Sommerferien versüßen. Am Samstag, 27. Juli, können Familien auf der Wiese am Feuerwehr-Spielplatz „Am Wallgraben“ von 14 bis 18 Uhr bei dem bunten Fest toben, basteln und vor allem ganz viel Spaß haben.