Mitmachaktion „Leichlingen putzt sich raus“ am 25. Februar Großreinemachen in der Blütenstadt

Gibt man bei der Internetsuche die Worte „Putzen“ und „Songs“ ein, tut sich eine ganze Liste an Liedern auf, die beim Reinemachen animieren und für gute Laune sorgen sollen. Die könnten sich Leichlinger per Kopfhörer auf die Ohren packen, während sie sich mit Handschuhen, Besen, Müllsack und Co. in der Blütenstadt ans Großreinemachen wagen.