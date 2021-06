Corona in Leichlingen : Stadt hilft Bürgern beim Nutzen der Luca-App

Corona in Leichlingen

Die persönlichen Daten werden per QR-Code auf dem Handy oder einem Schlüsselanhänger gespeichert und können beim Besuch eines Cafés oder Restaurants am Eingang einfach gescannt werden. Foto: Obk

Leichlingen Stadt und Kreis empfehlen den Bürgern den Gebrauch der Luca-App für die Kontaktnachverfolgung. Das Programm kann auch per Schlüsselanhänger genutzt werden. Die Anhänger sind am Freitag und Dienstag kostenlos im Rathaus erhältlich und können dort auch registriert werden.

Seit vergangener Woche besteht in der Blütenstadt wieder die Möglichkeit, Speisen und Getränke direkt im Laden zu genießen. Um die Gastronomie bei der vorgeschriebenen Kontaktdatenerfassung zu unterstützen und Kunden eine einheitliche Lösung anzubieten, empfehlen Stadt und Kreis das Nutzen der Luca-App. Durch ihren Einsatz sollen die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützt werden, wenn wieder mehr Menschen im privaten und öffentlichen Raum zusammenkommen.

„Die Gästedaten werden anonymisiert gespeichert und können weder von den Betreibern der App noch von den Gastgebern selbst eingesehen werden“, sagt Stadtsprecherin Rebecca Hermann. Mittlerweile bestehe außerdem die Möglichkeit, das tagesaktuelle negative Testergebnis direkt in der App zu hinterlegen.

Personen, die die Luca-App zum Beispiel aufgrund nicht gegebener technischer Voraussetzungen nicht nutzen, können alternativ auf einen Schlüsselanhänger mit personalisiertem QR-Code ausweichen, so Hermann. Dieser müsse einmalig auf der Website der Luca-App www.luca-app.de registriert werden. „Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe scannen diesen Anhänger dann für die Kunden ein und ersparen ihnen so das Ausfüllen der Kontaktdaten in Papierform.“