515 Menschen müssen in Leichlingen versorgt werden Stadt hat Problem bei Unterbringung von Flüchtlingen

551 Asylbewerber und Flüchtlinge leben derzeit in Leichlingen, darunter 312 Ukrainer, meldet die Stadt in einem Sachstandsbericht. Der legt nochmal da: Leichlingen stößt bei der Unterbringung an die Grenzen. „Die Wohnungsknappheit führt dazu, dass Asylunterkünfte weiterhin stark belegt werden müssen. Insgesamt hat die Stadt noch 173 Personen aufzunehmen.“ Es mehrten sich Streitigkeiten untereinander, weil die Menschen in den Unterkünften auf engem Raum lebten.