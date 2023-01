Experten stellen weitere Messergebnisse in Leichlingen vor Stadt hat neue Daten zu PCB-Belastung an Schulen

Über die Maßnahmen und den damaligen Sachstand hatten Stadtchef Frank Steffes, Facherbeichsleiter Ingolf Bergerhoff, Sabine Kieth vom Kreis-Gesundheitsamt und weitere Beteiligte ausführlich im September informiert. Nun gibt es Neuigkeiten in dem Fall. „Der Verwaltung liegen nun weitere Messwerte und -ergebnisse vor“, informiert Stadtsprecherin Ute Gerhards. Kommenden Mittwoch, 25. Januar, wollen die Stadt, Experten, Sachverständigen, Kreis-Gesundheitsamt und der Schulleiter der Sekundarschule, Martin Kayser, Eltern und Lehren in einer Informationsveranstaltung ausführlich berichten. Termin: Mittwoch, 25. Januar, 17.15 Uhr in der Schul-Mensa, Am Hammer 2. Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt, Eltern und Lehrer können auch online teilnehmen. Über die Modalitäten hat die Stadt die Eltern informiert.