Fertigstellung im Januar 2024 Grundstein für Halle in der Balker Aue gelegt

Wo später einmal das Foyer der neuen Sporthalle in der Balker Aue sein soll, haben Bürgermeister Frank Steffes und das Bauunternehmen Goldbeck am Mittwoch ganz traditionell eine Zeitkapsel im Boden versenkt und damit offiziell den Grundstein für das Bauwerk gelegt. Schon im Mai soll das Richtfest folgen, die Fertigstellung ist für Januar 2024 geplant. So ist es jedenfalls mit dem städtischen Auftraggeber vereinbart.