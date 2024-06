Sponsorenlauf Grundschule Uferstraße Schüler laufen wieder für den guten Zweck

Bei diesem Sponsorenlauf, den der Schulverein an der Grundschule Uferstraße alle zwei Jahre organisiert, gab es pro Runde drei Teilstücke, jedes etwa 450 Meter lang, die gesamte Runde also satte 1,35 Kilometer. Die Sponsoren der Jungen und Mädchen hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, pro gelaufene Teilstrecke eine bestimmte Summe zu zahlen. Das konnte mitunter ganz schön ins Geld gehen, wenn besonders laufstarke und ehrgeizige Kinder an den Start gingen. Doch für den guten Zweck griffen einige gerne in den Geldbeutel. Mehr als 70 Helfer standen entlang der Strecke über Schulstraße, Uferstraße, Am Stader Hof, Landwehrstraße, Weihermannstraße und zurück über die Uferstraße. Sie sicherten den Lauf oder betreuten die Kinder an den Versorgungsständen.