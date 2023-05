Befragung von Kindern und Eltern Leichlinger Spielplätze – gut mit Luft nach oben

Das sommerliche Wetter vergangenen Sonntag lockte offenkundig viele Familien, mit ihren Kindern auf den Spielplatz zu gehen, eine Runde zu toben, zu klettern und zu rutschen. Auch Familienvater Christian (48) aus Solingen nutzte den Sonnenschein, um mit Frau Claudia und Sohnemann Max (6) an der frischen Luft zu spielen. Das ausgewählte Ziel der Solinger: der Feuerwehrspielplatz an der Wupper. Gelegentlich sei die Familie in der Vergangenheit mal hier gewesen. „Das letzte Mal liegt mittlerweile aber sicherlich zwei, drei Jahre zurück“, erzählte Christian. „Heute sind wir wegen der schönen Lage an der Wupper gekommen.“