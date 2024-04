Athletin im Leichlinger Turnverein Speerwerferin Victoria Krause ist Sportlerin des Jahres

Als Victoria Krause im Februar Deutsche Meisterin in Halle wurde, hatte sie in diesem Jahr noch viel vor: Mit 57,87 Metern hatte sie den Speer an der Saale fast vier Meter weiter als im letzten Jahr geworfen und schrammte damit nur knapp an den geforderten 58 Metern für den Europa-Wurfcup in Portugal Mitte März vorbei. Mit der neuen Bestleistung war auch die B-Norm für die Europameisterschaften in Rom nur noch 63 Zentimeter entfernt. Dieser Traum ist allerdings in diesem Jahr vorerst ausgeträumt: Bei einem Ski-Unfall verletzte sich die Athletin so schwer am Knie, dass die aktuelle Saison für sie beendet ist. Die Auszeichnung in der vergangenen Woche in Bergisch Gladbach nahm sie deshalb auf Krücken entgegen.