Nach Klagen vieler Eltern SPD will Kita-Neubau am Förstchen prüfen

Die SPD-Fraktion im Leichlinger Stadtrat beantragt die Prüfung eines Neubaus der städtischen Kita Am Förstchen. Besprochen werden soll das Thema spätestens bei den Haushaltsberatungen für 2024. Zur Begründung schreiben die Sozialdemokraten an Bürgermeister Frank Steffes: „Die Kindertagesstätte ist unserer Auffassung nach in keinem guten baulichen Zustand. Regelmäßig erreichen uns Klagen betroffener Eltern, deren Kinder die Tagesstätte besuchen. Auch unter energetischen Gesichtspunkten sind dringende Veränderungen notwendig, um langfristig Energie und Kosten zu sparen.“ Für die SPD-Fraktion stehe daher fest, dass Investitionen in attraktive Kindertagesstätten oberste Priorität haben.