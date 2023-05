Leichlingen SPD will das Rathaus sanieren und aufstocken

Die Leichlinger Sozialdemokraten geben nicht auf in ihrem Anliegen, dass die Stadt kein neues, sondern ein saniertes und aufgestocktes Rathaus bekommt. Vor gut vier Jahren hatte die Mehrheit im Stadtrat mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP für den Neubau des Rathauses auf dem Grundstück des Hallenbades oder am jetzigen Standort Am Büscherhof gestimmt, seit 2021 spricht sich die SPD für Sanierung und Aufstockung aus. Nun der entsprechende Antrag. Ob ein Teilabriss nötig und wirtschaftlich sinnvoll sei, solle von der Verwaltung geprüft werden. Entsprechende Investitionskosten seien für das kommende Haushaltsjahr 2024 vorzumerken.