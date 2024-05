Neubau im Zentrum von Leichlingen SPD und BWL fordern Bebauungsplan „Wupperufer“

Wie sich die beiden Ratsfraktionen die Stadt auch in der Zukunft vorstellen, beschreiben sie in ihrem Antrag: So solle der Stellenwert der Wupper für die weitere Stadtentwicklung und das Erscheinungsbild positiv aufgegriffen werden. „Wir wünschen uns eine Stadt, die ihre bergische Eigenart bewahrt, in der die Wupper und ihre Flora und Fauna erlebbar bleiben, an der Menschen gerne verweilen oder entlang der Wupper wandern und die Natur erleben.“ Nach Auffassung von SPD und BWL müssten Stadtentwicklung und Natur miteinander vereinbar bleiben „und eine behutsame Stadtentwicklung auch die Wupper mit ihren positiven Auswirkungen auf Leichlingen beachten“.