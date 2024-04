Knatsch ums Stopfen des Millionenlochs im Leichlinger Haushalt Stadtetat: SPD lehnt pauschale Kürzungen ab

Die SPD-Fraktion hält dies für unrealistisch, dies sei in Teilen gesetzeswidrig. „Hohe, pauschale Kürzungen würden zudem wesentliche, freiwillige Leistungen der Stadt Leichlingen flächendeckend existenziell betreffen“, schreibt Fraktionschef Matthias Ebecke. Bestimmte Kostenreduzierungen, wie in der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der Unterbringung von Geflüchteten, seien gesetzlich untersagt. Die Kürzung von freiwilligen Leistungen entspreche den üblichen Maßnahmen in einem Haushaltssicherungskonzept, das die SPD im Gegensatz zur Jamaika verhindern wolle. Ebecke: „Leichlingen verfügt... über ausreichend Eigenkapital und zählt zu den finanzkräftigsten Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis.“