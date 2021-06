Nach Kündigung von Wiedenhoff durch den VRS : SPD sorgt sich um Linienbusverkehr ab Juli

Leichlingen/Leverkusen Die Sozialdemokraten fordern nicht nur, den Nahverkehr im Kreis sicherzustellen, sondern die Verbindungen auch auszuweiten und den Takt zu verbessern.

Die SPD-Kreistagsfraktion geht davon aus, „dass in einer Situation, in der Wiedenhoff die Verkehrsleistung kurzfristig nicht mehr erbringen darf, nur die kommunalen Unternehmen Wupsi und RVK in der Lage sind, sofort einzuspringen“, teilt sie in einer Presseerklärung mit. Sie habe in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses gefordert, dass bei einer dauerhaften Übernahme der Verkehrsleistung durch Wupsi und / oder Regionalverkehr Köln (RVK) der Umfang der Verkehrsleistung erhöht werde.