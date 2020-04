Verkehr : SPD fordert Fahrradweg statt Trampelpfad am Bahndamm

Leichlingen Es geht um den – im Volksmund – „Mörderweg“.

Darüber hinaus soll untersucht werden, ob dieser Weg - der laut SPD in der Bevölkerung „Mörderweg“ genannt wird - fortgeführt und die Verbindungsstraße Im Tiergarten zwischen Moltkestraße und Hochstraße in eine Fahrradstraße mit Fußgänger- und Anliegerverkehr umgewidmet werden könne. „Damit ergäbe sich für die ,Südwest’-Stadt eine ideale Fahrradweg-Anbindung zum Bahnhof“, heißt es in dem Antrag. Die Verlagerung des Radverkehrs auf die Nebenstraßen Bremsen und An den Zweieichen, an den alten Tennishallen vorbei und auf den neuen Weg würde dazu beitragen, Rad- und Autoverkehr zu entflechten und das Radfahren sicherer zu machen.“