Politische Anträge in Leichlingen SPD fordert Energiezisterne und Spritspartraining

Leichlingen · Die SPD-Fraktion schickt zwei Anträge in die politische Debatte, die sich dem Thema Klimaschutz in der Blütenstadt widmen, unter anderem geht es um Schulungen für Stadtmitarbeitern in Sachen spritsparendes Autofahren.

16.08.2024 , 14:00 Uhr

Ratsfrau Yvonne Göckemeyer fährt selbst bevorzugt Rad oder nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

In zwei Anträgen wendet sich die SPD-Fraktion im Leichlinger Stadtrat aktuell an Bürgermeister Frank Steffes. Beide dienen dem Klima- und Umweltschutz. Energiezisterne „Die SPD-Fraktion beantragt, dass die Regenwasserzisterne im Stadtpark auf energetische Nutzung geprüft wird = Energiezisterne.“ Zur Begründung schreiben Ratsfrau Yvonne Göckemeyer und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Manfred Aust: „Durch die Lage der Zisterne im gleichmäßig temperierten Erdreich könnte über einen Wärmetauscher das Wasser im Winter für Beheizung und im Sommer für Kühlung genutzt werden.“ Dies könne zum Beispiel für das Alte Rathaus von Interesse sein und einen weiteren Baustein Richtung Klimaneutralität der Stadt darstellen.“ Hintergrund: Bei der Umgestaltung des Alten Stadtparks wurde 2022 eine Zisterne eingebaut, die 65.000 Liter Niederschlagswasser vom Dach des Alten Rathauses und von rund 3000 Quadratmetern umliegenden versiegelten Flächen wie beispielsweise Parkplätzen aufnehmen kann. Das steht dem Bauhof zur Verfügung, um den Stadtpark und andere Grünflächen zu bewässern. Ist die Zisterne voll, fließt das Wasser in eine unterirdische Versickerungsanlage, von der es nach und nach in die Erde sickert. Damit soll Regenwasser möglichst lange im Stadtgebiet gehalten und zur Bewässerung genutzt werden, statt es wie bisher auf direktem Wege über Kanäle in die Kläranlage zu schicken. Spritspartraining Ebenfalls Yvonne Göckemeyer und Manfred Aust beantragen im Namen der Sozialdemokraten, dass sukzessive alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fahrzeuge der Kommune fahren, ein Spritspartraining absolvieren. Hier argumentieren die beiden Politiker in der Begründung wie folgt: „Die Ersparnis anschließend beträgt erfahrungsgemäß bis zu 20 Prozent. Das macht sich für die Kasse und die Umwelt bezahlt. Und natürlich kommt das den Mitarbeitenden auch bei ihrer eventuellen privaten Pkw-Nutzung zugute.“ Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) schlägt zum Spritsparen beispielsweise dies vor: „Schalten Sie rechtzeitig hoch (bei einer Drehzahl von circa 2000 U/min) und behalten Sie mit niedrigen Drehzahlen die gewählte Geschwindigkeit bei. Schalten Sie erst dann zurück, wenn der Motor ruckelt oder zu brummen beginnt.“ Die Anträge werden nach Ende der politischen Sommerpause in den entsprechenden Gremien beraten.

(inbo)