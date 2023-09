Politische Kontroverse in Leichlingen SPD droht Jugendhilfeausschuss-Vorsitzendem

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Ebecke hatte nach der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses moniert, dass die Entscheidung für einen Prüfauftrag, ob das städtische Kinder- und Jugendzentrum von einem freien Träger übernommen werden könnte, nicht korrekt abgelaufen sei. Die Fraktion wirft Drechsel gleich Dreierlei vor: Der Bürgerantrag zur Prüfung sei von einem Mitglied des Vereins Crew eingebracht worden (Anm. d. Red.: Crew hatte im Vorfeld Interesse an der Übernahme bekundet, der Antrag enthielt den Namen des Vereins aber nicht.) Der Vorsitzende hätte daher laut SPD die Befangenheit der nicht anwesenden Antragstellerin thematisieren müssen. Ein anderes Mitglied der Crew habe an der Abstimmung im Ausschuss teilgenommen, Drechsel hätte nach Auffassung der Sozialdemokraten diese Mitwirkung beanstanden müssen. Und nicht zuletzt beschwert sich die SPD, dass ihr Alternativantrag zu einer möglichen Kooperation der Stadt mit freien Trägern nicht zur Abstimmung gestellt worden sei. Sollte Drechsel den Beschluss zur Prüfung nicht beanstanden und die Abstimmung wiederholen, will die SPD die Kommunalaufsicht einschalten und droht Drechsel in ihrem Brief unverhohlen, seine Abwahl zu beantragen und das Schreiben an ihn öffentlich zu machen.