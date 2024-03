Politik in Leichlingen SPD will Flüchtlinge zentrumsnah unterbringen

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, die in Leichlingen leben, war insgesamt zuletzt leicht zurückgegangen, wie Bereichsleiter Ingolf Bergerhoff im Sozialausschuss berichtete. Dennoch kommen weiterhin Menschen in NRW an, sowohl aus der Ukraine, als auch anderen Herkunftsländern. Um diese unterzubringen, hatte die Stadtverwaltung neue Sammelunterkünfte in Containerbauweise ins Spiel gebracht. Diese sollen kurzfristig auf dem Gelände Bennert/Oberschmitte entstehen, wo sich bereits ein Flüchtlingsheim befindet. Die SPD-Fraktion hält den Standort für ungünstig und hat nun eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt, um andere Möglichkeiten prüfen zu lassen.