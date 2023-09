Nach Flutschaden in Leichlingen Sparkassen-Sanierung steht kurz vor dem Abschluss

Die Jahrhundertflut im Juli 2021 hatte auch vor den Räumen der Kreissparkasse in der Leichlinger Innenstadt nicht Halt gemacht. Besonders bedauerlich für viele Kunden: Wichtige Dokumente oder Wertgegenstände, die sie in den Bankschließfächern im Keller des Gebäudes sicher verwahrt glaubten, wurden dabei unbrauchbar oder schwer beschädigt. Das Kreditinstitut musste in der Folge sowohl die Schließfächer als auch große Teile seiner Filiale an der Neukirchener Straße erneuern. Nun stehen die Sanierungsarbeiten kurz vor dem Abschluss.