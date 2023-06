Projekte in Leichlingen betroffen Spar-und Bauverein stellt Neubauten zurück

Leichlingen · Bauanträge für Vorhaben an Moltkestraße, Schraffenberg und Am Stoß/Brückenstraße sind genehmigt. Problem für den SBV: Bau- und Finanzierungskosten schießen in die Höhe, parallel schrumpft die Förderkulisse.

14.06.2023, 14:33 Uhr

Die Renovierung der Häuser An der Ziegelei hat der Spar- und Bauverein Leichlingen 2022 abgeschlossen. 2023 steht vor allem die Erneuerung der Heiztechnik auf dem Programm, sagt der Vorstand mit Christa Kolb-Schwenk, Laura Henke und Hans-Ulrich Pfennigsdorf. Foto: Uwe Miserius (umi)

Von Ina Bodenröder

Der Spar- und Bauverein Leichlingen (SBV) hat seinen Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht und in der jüngsten Mitgliederversammlung über die aktuelle Situation berichtet. Auch beim SBV haben Ukraine-Krieg und Energiekrise Spuren hinterlassen. Neubauvorhaben müssen warten.