Umzug fast geschafft : Sozialkaufhaus Globolus öffnet an neuem Standort

Bisher befand sich das Sozialkaufhaus Globulus gegenüber vom Rathaus. Künftig ist es an der Neukirchener Straße 1-3. Foto: RP/Susanne Genath/sug

Leichlingen Nach einer langen Umbauphase ist es soweit: Das Sozialkaufhaus Globolus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Leichlingen öffnet am 29. August von 10 bis 14 Uhr am neuen Standort an der Neukirchener Straße 1-3. Das Kaufhaus am alten Standort schloss vergangenen Samstag seine Türen.

„Wir haben bereits viel geschafft: In den letzten Wochen und Monaten wurde die alte Sparkasse komplett umgebaut und ein neues Ladenkonzept erarbeitet“, berichtet Awo-Vorstandsmitglied Tobias Siefen. „Der Umzug lief in den vergangenen Wochen bereits parallel zum Ausverkauf.“ Zur Eröffnung soll es auch eine Verlosung geben. Zu gewinnen sind fünf „Leichlingen Gutscheine“ des Wirtschaftsförderungsvereins Leichlingen (WIV).

Noch steht aber Arbeit an: Am Samstag, 22. August, kommen drei Container, um alles übrige, wie auch Teile der alten Ladeneinrichtung zu entsorgen, erklärt Siefen. „Hier können wir jede Hilfe gebrauchen.“ Helfer können sich unter 02175 7308876 oder tobias.siefen@awo-mittelrhein.de melden.

Das bisherige Domizil des Globolus soll in naher Zukunft abgerissen werden und einem Neubau weichen. Die Stadt hat daraufhin der Arbeiterwohlfahrt die Ladenräume der ehemaligen Sparkasse an der Neukirchener Straße 1-3 vermieten können. Die Räume standen seit Jahren leer.

(sug)