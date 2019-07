Gemischter Chor Germania Büscherhöfen : Germania in den wilden 70ern

Leichlingen Viele Gäste beim Gemischten Chor Germania Büscherhöfen. Sommerfest- und Weihnachtskonzerteinnahmen sichern das große Konzert im Mai.

Es gibt Traditionen, die lassen sich viele Leichlinger nicht entgehen. Dazu zählt sicherlich der Besuch des Sommerfestes beim Gemischten Chor Germania Büscherhöfen, das alljährlich am Schulbusch stattfindet. Samstag und Sonntag feierten einmal mehr zahlreiche Gäste mit, in diesem Jahr unter dem Motto „Die wilden 70er“.

Die über 50 Chormitglieder hatten den Platz neben dem Freibad geschmückt, Buden aufgestellt, Musik gemacht und sich selbst vielfach in Kostüme geschmissen, die an die Zeit vor mehr als 40 Jahren erinnerten: bunt, bunter, Hippie.

Mit dem Erlös aus dem Sommerfest werde alljährlich das finanzielle Fundament für das große Chorkonzert im Mai gelegt. Dann tritt die Germania immer mit Orchester und Solisten auf. Auch das Konzert 2020 ist zumindest gedanklich deshalb gar nicht mehr so fern. Etwas Modernes könne es diesmal werden, so zumindest die Wünsche einiger Sänger. „Aber die Auswahl ist gar nicht so leicht“, sagte Haas. Schließlich sollten die Partien für den Chor neben den Solisten nicht zu kurz kommen, und außerdem seien die Noten gerade für moderne Stücke besonders teuer. „Wir starten im Januar mit den Vorbereitungen für unser großes Mai-Konzert am Muttertag 2020“, kündigte die Vereinsvorsitzende an.