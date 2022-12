Querung der Wupper Strohner Brücke ist für Verkehr freigegeben

Gut sechs Jahre nach der Sperrung der alten Strohner Brücke haben Radfahrer und Spaziergänger fortan wieder die Gelegenheit, das Tal der Wupper bei Glüder ohne Umwege zu erkunden. Denn nachdem das alte Bauwerk wegen akuter Einsturzgefahr im Sommer 2016 für den Verkehr hatte gesperrt werden müssen und schließlich im Juni 2020 abgerissen wurde, konnte jetzt die neue Strohner Brücke, an der rund eineinhalb Jahre gebaut worden war, am Freitagvormittag ihrer Bestimmung übergeben werden. Das Bauwerk an der Grenze zu Witzhelden ist Teil des Bergischen Wanderweges, der Jahr für Jahr auch viele Ausflügler in die Blütenstadt lockt.