Karneval in Leichlingen 2024 Maach et jood, leev Socken!

In nicht einmal zwei Wochen sagen die Socken für immer „tschüss“. Die KG um Präsident Norbert Knoll sowie Vorsitzenden und Literaten Winfried Reichwald lädt alle Karnevalsfreunde und Stammgäste ihrer Sitzungen an den Zugweg ein. Der endet, wo die Geschichte der 1. Kleinen KG Kirchstraße begann: auf dem Schulhof der katholischen Grundschule. Deren Rektor war damals Winfried Reichwald, Initiator und bis heute Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft. Gegründet wurde sie Ende 2002, aber schon seit 1998 hatte der Förderverein der Schule die „1. Große Sockensitzung mit Tanz“ in der Sporthalle der Grundschule veranstaltet. Daher der Name: Das Holzparkett der Halle durfte nicht mit Straßenschuhen betreten werden, so dass 180 Eltern und Lehrer in dicken Socken und Filzpantoffeln feierten.