125. Auflage in Leichlingen So soll es mit dem Obstmarkt 2024 weitergehen

In der Balker Aue werden derzeit die neue Dreifachsporthalle und demnächst auch eine Kindertagesstätte gebaut. Hier ist also aktuell ganz sicher kein Platz für einen Obstmarkt in seinen bislang bekannten Ausmaßen. Der neue ,Alte Stadtpark‘ ist auch noch nicht fertig. In diesem Jahr wird die Traditionsveranstaltung also noch einmal wie schon zu Corona-Zeiten und 2022 ausfallen. Doch 2024, wenn der Markt seine 125. Auflage feiert, da soll er dann mit vielen Neuerungen wieder an den Start gehen.