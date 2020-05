Stadtbücherei Leichlingen : Bücherliebhaber dürfen wieder schmökern

Für den Besuch in der Stadtbücherei gelten neue Regeln. Es dürfen sich zum Beispiel nur sechs Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten, sagt Ingrid Pohl. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Seit 20. April hat die Stadtbücherei Leichlingen wieder geöffnet. Wie überall ist nach dem Corona-Lockdown der Besuch aber nun ein anderer. Aber es klappt bisher gut, sagt Leiterin Ingrid Pohl.

Viele Menschen wenden sich während der Corona-Pandemie wieder den Büchern zu. Um den Lesebedarf zu stillen, hatte sich die Stadtbücherei Leichlingen für die Zeit, in der sie schließen musste, deshalb etwas einfallen lassen: Über einen Online-Katalog konnten sich Bücherwürmer eine Auswahl zusammenstellen, die dann von den Mitarbeitern in Tüten gepackt und zum vereinbarten Termin vor der Eingangstüre übergeben wurden. Vor allem bei Familien mit Kindern sei der Bedarf hoch gewesen, sagt Leiterin Ingrid Pohl.

Bereits seit 20. April hat die Stadtbücherei auch wieder offiziell geöffnet. „Wir waren fast die ersten im Rathaus. Wir haben uns getraut, und es läuft seitdem erstaunlich gut“, betont Pohl. Natürlich hat sich auch hier einiges am Besuchserlebnis verändert. Der Mundschutz ist obligatorisch, die Eingangstüre steht dauerhaft offen, damit genügend Luft hereinkommt. Über Hinweisaufsteller werden die Besucher auf Abstands- und Hygienegebote hingewiesen. Jeder von ihnen muss sich wie in manchen Supermärkten einen der sechs Einkaufskörbe greifen. Wenn alle weg sind, darf niemand mehr rein. Zudem sind die Computer, die ansonsten zur Recherche bereitstanden, derzeit abgeschaltet.

Abholung Die Bücher können am nächsten Tag am Eingang abgeholt werden. „Wegen der Mütter und den Risikopatienten werden wir den Service weiter anbieten“, sagt Leiterin Pohl.

„Unser Austeilbereich ist sehr eng, da müssen wir aufpassen, dass sich die Wege nicht kreuzen“, sagt Pohl. Ein Ausgang zum Stadtpark, der eigentlich als Zugang zu einer neuen Leseterasse fungieren sollte, schafft da Erleichterung. So kommen die Besucher vorne in die Bücherei rein und gehen hinten wieder raus. Die Beratung durch die Mitarbeiter erfolge derzeit hauptsächlich an der Theke, an der Acrylglas-Scheiben aufgebaut sind. „Das heißt, wir laufen kaum noch mit den Leuten zu den Regalen, sondern schicken sie meist dorthin“, erklärt Pohl.