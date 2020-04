Corona-Krise : So klappt Unterricht im leeren Klassenzimmer

Leichlingen In der Reihe „Die Blütenstadt hält zusammen“ erzählt Lehrerin Ina Block von Schulstunden via Skype. Bürgermeister Frank Steffes hat Leichlinger besucht, die von ihrem Alltag in Corona-Zeiten berichten.

Die Lehrerin kommt zum Auftakt der Videoreihe „Die Blütenstadt hält zusammen“ zu Wort, in der die Stadt in den kommenden vier Wochen zwölf Leichlinger und ihren „neuen“ Arbeitsalltag exemplarisch vorstellt. Frank Steffes hat sich dafür in Leichlingen und Witzhelden auf den Weg gemacht und mit Bürgern gesprochen, die trotz Infektionsgefahr ihren Job machen und mit ihrer Arbeit dazu beitragen, das gesellschaftliche Leben am Laufen zu halten. In kurzen Videos erzählen sie, was sich in ihrem Arbeitsalltag verändert hat und welche kreativen Mittel sie nutzen, um anfallende Probleme zu lösen.