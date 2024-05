Schnelles Internet in Leichlingen So geht zügiger Glasfaserausbau

Manch Leichlinger, der schon länger per Glasfaser ans schnelle Internet angeschlossen werden möchte, wird sich beim Blick auf die Internetseite der Coesfelder Firma Muenet verwundert die Augen reiben: Im Dezember 2023 hat es die Nachfragebündelung gestartet, Ende Januar 2024 wurde sie beendet. Am 9. Februar verkündet Muenet: „Es ist geschafft, die 40 Prozent wurden erreicht! Herzlichen Glückwunsch! Wir werden nun mit der Planung beginnen“. Gemeint sind die Ortsteile Nesselrath und Kempen. Teils fast zwei Jahre haben die Interessenten dort auf den Ausbau gewartet, Wettbewerber Novanetz aber erreichte dort in der Zeit nicht annähernd die gewünschte Vorvermarktungsquote. Nun also Muenet in nur knapp zwei Monaten?