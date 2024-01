Kunst in Leichlingen Im Sinneswald laufen die Vorbereitungen auf die Saison

Humor hat in der Kunst einen festen Platz. Auch in den Open-Air-Ausstellungen im Sinneswald gab es in den vergangenen 30 Jahren manche Arbeit mit witzigem oder ironischem Ansatz. Für 2024 haben die Eigentümer Wicze Braun und Wolfgang Brudes den „Humor“ selbst zum Thema gemacht. Jetzt gerade, angesichts der sich verschlechternden Weltlage und täglich neuer bedrohlicher Meldungen. Und viele Künstler sind bereits auf den Zug aufgesprungen.