Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen : Sicherheitsdienst unterstützt Ordnungsamt

Leichlingen Seit Dezember werden die Mitarbeiter des Leichlinger Ordnungsamtes bis auf Weiteres von Mitarbeitern einer privaten Sicherheitsfirma unterstützt, teilt die Stadt mit. Drei- bis viermal pro Woche seien ein bis zwei Angestellte der Firma Securitas Sport & Event GmbH für jeweils vier Stunden in Leichlingen und Witzhelden unterwegs.

„Die Sicherheitsleute werden gezielt für die Kontrolle der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen eingesetzt und sind vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden sowie am Wochenende im Einsatz“, berichtet Stadtsprecherin Ute Gerhards. Bei ihren Kontrollen konzentrierten sie sich auf Verstöße im öffentlichen Raum, zum Beispiel gegen die Maskenpflicht, das Alkoholverbot und Gruppengrößen, die die geltenden Regeln für öffentliche Treffen überschreiten.

Zu erkennen seien die Fachkräfte an ihrer dunkelblauen Kleidung mit gelben Keilen in der Schulterpartie. Das Firmen-Logo stehe auf Brust und Rücken. Die Sicherheitsleute besäßen Dienstausweise und wiesen Personen auf deren Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hin, erläutert Gerhards. Würden diese ihr Verhalten nicht überdenken, würden Ordnungsamt oder Polizei gerufen. Dann werde ein Bußgeldbescheid verhängt, der per Überweisung zu zahlen sei. „Eine direkte Bargeldzahlung an Ort und Stelle wird bei Verstößen grundsätzlich nie gefordert.“