Diebin ist 30 bis 40 Jahre alt : Seniorin bei Einkauf bestohlen

In dem gestohlenen Portemonnaie befanden sich Geld und Papiere. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leichlingen Leichlingen (sug) Eine 70-jährige Leichlingerin ist am Mittwoch beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Neukirchener Straße bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Seniorin in dem Geschäft gegen 15 Uhr eine etwa 1,60 bis 1,65 Meter große Frau mit schulterlangem braunen Haar sehr nahe gekommen und hatte sie auch berührt.

Erst später bemerkte die 70-Jährige, dass die etwa 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte vermutlich in diesem Moment die rote Geldbörse aus der Handtasche gestohlen hatte. In dem Portemonnaie befanden sich Geld und Ausweise.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter Telefon 02202 205-0 entgegen.

(sug)