Leichlingen Senior reagiert geistesgegenwärtig auf Schockanruf

Das ist mal gründlich schiefgegangen – für die Betrüger. Am vergangenen Donnerstag erhielt ein 85-jähriger Leichlinger den Anruf einer vermeintlichen Polizistin. Die erzählte ihm eine viel genutzte Geschichte: Die Tochter des Seniors habe einen Unfall gehabt und dabei seien eine Mutter mit drei kleinen Kindern tödlich verletzt worden. Die Tochter des 85-Jährigen habe sich vom Unfallort entfernt und sei deshalb in Gewahrsam genommen worden. Anschließend wurde der Senior mit seiner Tochter verbunden, konnte jedoch aufgrund der weinerlichen Stimme nicht verstehen, was sie sagte. Ein Haftrichter, der sich als Herr Leipnitz ausgab, forderte eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro - gegen diese dürfe die Tochter wieder nach Hause.