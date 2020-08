Interview Margret Knigge : Sengbachtalsperren-Lauf diesmal in ganz Deutschland

Leichlingen Die Organisatorin vom TV Witzhelden über den coronabedingt ersten „virtuellen“, also dezentralen Talsperrenlauf. Die Teilnehmer können wählen, wo sie laufen: auf der Lieblings-Hausstrecke, im Park oder Wald, am Fluss oder die Sengbachrunde, drei oder 11,3 Kilometer, Halb- oder Dreiviertel-Marathon.

Aus der Not eine Tugend macht der Lauftreff des TV Witzhelden: Weil der Sengbach-Talsperrenlauf wegen Corona nicht wie gewohnt stattfinden kann, absolvieren die Läufer erstmals einen virtuellen Lauf. Seit einer Woche nehmen Sportler aus ganz Deutschland teil. Margret Knigge, Bernd Munk, Matthias Haaser und Sigrid Schultes organisieren zu viert, was sonst 100 Helfer auf die Beine stellen.

Wie Bislang sind schon mehr als 170 Menschen in ganz Deutschland gelaufen. Für dieses Wochenende, an dem der „normale“ Lauf hätte stattfinden sollen, erwarten die Organisatoren einige Sportler an der Talsperre. „Wenn insgesamt über 570 Starter mitmachen, machen wir keinen Verlust“, sagt der Lauftreffleiter. Teilnahmegebühr: 6,50 Euro. Mehr unter www.sengbach-talsperrenlauf.de.

Was Lauftreffleiter Bernd Munk und Margret Knigge sind dieser Tage viel beschäftigt – aber nicht damit, Startnummern für die Läufer zu präparieren, sondern Briefe zu schreiben und Briefmarken aufzukleben, um Teilnahmebestätigungen und Medaillen an die Sportler zu schicken. „Außerdem haben wir entlang unserer Original-Sengbachstrecke Schilder aufgehängt, damit sich niemand verläuft, der die Runde vor Ort drehen will“, erzählt Munk.

Knigge Bis heute sind etwas über 500 Anmeldungen eingegangen. Die Nachfrage ist so groß, dass wir den Zeitraum, in dem der Lauf absolviert werden kann, sogar noch einmal bis zum 6. September verlängert haben.

Knigge Wir haben in diesem Jahr sehr viel mehr Läufer als sonst aus ganz Deutschland. Sportler zum Beispiel aus Chemnitz, Leipzig, Stralsund oder aus Städten in Bayern nehmen teil. Das ist toll. Andererseits fehlt uns natürlich die besondere Atmosphäre unseres Laufes: Sonst ist es immer wie ein kleines Volksfest. Was für uns Organisatoren und die vielen Helfer des TV Witzhelden aber schön ist: Wir können in diesem Jahr zum ersten Mal selber mitlaufen. Sonst ist dazu ja keine Zeit.