In der Grundschule Kirchstraße Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen

Die Leichlinger Gleichstellungsbeauftragte Nadja Kischka-Wellhäußer bietet in Kooperation mit dem Verein FrauenZimmer am kommenden Wochenende (2./3. September) jeweils von 10 bis 15 Uhr einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Frauen und Jugendliche ab 16 Jahren an. Die Teilnahme kostet pro Person zwölf Euro. Der Kurs findet in der Turnhalle der Katholischen Grundschule an der Kirchstraße 29 statt.