YoBaDo in Leichlingen Musik und Tanz machen Kinder mutiger

Sie strahlen übers ganze Gesicht, als sie ihren Mamas und Papas zeigen, was sie in den vergangenen Wochen bei Jennifer Wolter gelernt haben. Die diplomierte Bühnentänzerin hat sich 2021 zusätzlich als YoBaDo-Trainerin ausbilden lassen und bietet nun über die Leichlinger ADTV Tanzschule Eva Körber diese besonderen Kurse für Kita-Kinder an.