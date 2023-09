PCB im Schulzentrum Leichlingen Altbau der Sekundarschule droht Abriss

Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine mögliche Sanierung des Altbaus der Sekundarschule aufgezeigt werden.“ In ihrem aktuellen Bericht zu den laufenden PCB-Untersuchungen und -Probesanierungen in Gebäudenteilen des Leichlinger Schulzentrums macht die Stadtverwaltung deutlich, dass die Perspektiven für den Altbau der Sekundarschule mehr als schlecht sind. Es sei davon auszugehen, „dass auch die letzten Messwerte nicht vollständig unter dem Grenzwert von 300 ng/m3 liegen würden. Damit wäre eine Sanierung dieses Gebäudeteils nicht möglich. Auch wenn die Räume grundsätzlich unter den genannten Bedingungen zunächst noch genutzt werden könnten – beispielsweise durch regelmäßigem Lüften –, sei ein Abbruch und Neubau oder auch eine Sanierung mittelfristig einzuplanen. „Die Mittel für die erforderlichen Planungsleistungen sowie Container für eine Auslagerung sind für die Jahre 2024/2025 entsprechend vorzusehen. Dies ist unabhängig davon, ob eine Sanierung möglich ist oder nicht“, schreibt die Verwaltung in ihrer Beratungsvorlage weiter. Nach Abschluss der Planung sei zum Baubeginn eine Auslagerung des Schulbetriebs an einen temporären Standort in der Nähe sicherzustellen, heißt es abschließend.