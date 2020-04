Kirchenarbeit während Corona : Seelsorge: Kontaktlos Kontakt halten

Leichlingen Die Corona-Pandemie verändert die Kirche und auch die Arbeit der Pfarrer in Leichlingen. Gottesdienste finden online statt, Beerdigungen nur im kleinen Kreis. Die ökumenische Verbundenheit ist indes groß.

Stattdessen werden keimfreie Wege beschritten. „Wir haben die älteren Menschen in der Gemeinde angeschrieben und im Brief unsere Verbundenheit zum Ausdruck gebracht“, erzählt Eichinger. Und das ausdrückliche Angebot zum Gespräch am Telefon oder den Austausch per E-Mail. Außerdem wurde auf Hilfsangebote wie Einkaufsdienste hingewiesen. Das meiste wurde inzwischen auf Internet umgestellt. „Das ist jetzt unser Hauptmedium,“ sagt der Pfarrer.

Am schwersten fallen die aktuellen Einschränkungen bei Beerdigungen, die nur noch am Grab mit limitierter Teilnehmerzahl stattfinden. Das sei bei den – inzwischen auch telefonischen – Trauergesprächen, aber kein großes Thema, so die Erfahrung von Michael Eichinger. „Das haben die Bestatter längst mit den Hinterbliebenen geklärt.“ Weil nicht mehr alle Angehörige und Freunde von den Verstorbenen Abschied nehmen können, überlegt man in der Gemeinde, das nachzuholen. „Vielleicht können wir nach Corona einen besonderen Gottesdienst anbieten, in dem – ähnlich wie am Ewigkeitssonntag – die Namen der in dieser Zeit Verstorbenen verlesen werden.